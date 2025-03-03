المرصد السوري: فصل 15 ألف موظف أغلبهم من اللاذقية لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن فصل 15 ألف موظف عن الخدمة معظمهم من اللاذقية.

وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فصل 3000 معلم من الخدمة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، كما شملت قوائم الفصل التي تم نشرها اليوم 12000 موظف من اللاذقية في وزارات الصحة، التربية، ومرفأ اللاذقية".

وأشار المرصد، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع العام في سوريا تغييرات إدارية واسعة، مما يثير تساؤلات حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية".

وتابع "كما أن الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية أصدرت قراراً يوم أمس، يقضي بإيقاف 500 عامل عن العمل لأجل غير مسمى، ما أثار موجة غضب وقلق واسع بين الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق وسط أزمة اقتصادية خانقة".

وأوضح المرصد، أن "هذا القرار جاء ضمن قائمة رسمية بأسماء العمال المشمولين بالإيقاف، دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة أو تحديد موعد لاستئناف العمل، مما زاد المخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لإجراءات أكثر قسوة مستقبلاً".