المرصد السوري: فصل 15 ألف موظف أغلبهم من اللاذقية لأسباب مجهولة

المرصد السوري: فصل 15 ألف موظف أغلبهم من اللاذقية لأسباب مجهولة
شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن فصل 15 ألف موظف عن الخدمة معظمهم من اللاذقية.
وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فصل 3000 معلم من الخدمة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، كما شملت قوائم الفصل التي تم نشرها اليوم 12000 موظف من اللاذقية في وزارات الصحة، التربية، ومرفأ اللاذقية".
وأشار المرصد، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع العام في سوريا تغييرات إدارية واسعة، مما يثير تساؤلات حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية".
وتابع "كما أن الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية أصدرت قراراً يوم أمس، يقضي بإيقاف 500 عامل عن العمل لأجل غير مسمى، ما أثار موجة غضب وقلق واسع بين الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق وسط أزمة اقتصادية خانقة".
وأوضح المرصد، أن "هذا القرار جاء ضمن قائمة رسمية بأسماء العمال المشمولين بالإيقاف، دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة أو تحديد موعد لاستئناف العمل، مما زاد المخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لإجراءات أكثر قسوة مستقبلاً".