المرصد السوري: إسرائيل تغتال قيادياً بحزب الله العراقي بعملية دقيقة

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الجمعة، بأن إسرائيل اغتالت قيادياً بكتائب حزب الله العراقية جراء استهداف طائرة مسيّرة لسيارته التي كان يستقلها على طريق مطار دمشق الدولي.

وقال المرصد لوكالة شفق نيوز، إن "السيارة شوهدت محترقة قرابة الساعة الخامسة فجراً فيما توجهت سيارات الإسعاف لمكان السيارة التي كانت على بعد بضعة كيلو مترات من منطقة السيدة زينب".

وأوضح أن "القيادي يملك مقراً عسكرياً واستراحة في المنطقة ولا يعلم ما إذا كان قد خرج من المقر باتجاه الاستراحة أو كانت وجهته مكان آخر".

ولفت المرصد الى "عدم سماع دوي انفجارات ضخمة كالتي تكون ناجمة عن غارات بالطائرات الحربية، ما يعني استخدام صاروخ دقيق استهدف سيارته في عملية اغتيال دقيقة".