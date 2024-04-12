المرصد السوري: حالة استنفار قصوى لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إن الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في حالة تأهب في مواقع عديدة تقع ضمن نطاق سيطرتها في الأراضي السورية، تحسباً للرد الإيراني المتوقع على إسرائيل.

وذكر المرصد أن الفصائل أجرت عمليات إعادة تموضع وانتشار لقواتها في مناطق سورية مختلفة، وأزالت الأعلام والرايات والدلالات التي تؤكد على تواجدهم، وتجميد التنقلات العلنية للقيادات باستثناء حالات الضرورة القصوى، إضافة تغيير سيارات المواكب للقيادات العسكرية.

وشملت الإجراءات بحسب المرصد: دمشق ومنطقة القلمون وريف دمشق الجنوبي الغربي ومناطق قرب الجولان السوري المحتل، وحلب وريفيها الجنوبي والشرقي.

كما حولت الفصائل مواقعها في البادية السورية وقلصت أعدادها في المواقع العسكرية والنفطية التي تتمركز ضمنها.

ترقب إسرائيل بقلق هجوما من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق في مطلع أبريل.