المرصد السوري: جماعات مدعومة من إيران تفجر أنبوب غاز في سوريا

شفق نيوز/ فجّرت مجموعات مدعومة من إيران، الخميس، خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الكورد بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم يتزامن مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال المرصد إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل "كونيكو" في ريف دير الزور".

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس" أنّ الانفجار وقع "بالقرب من قاعدة أمريكية".

وذكر المرصد أنّ "ألسنة اللهب تصاعدت من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".