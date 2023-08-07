المرصد السوري: القصف الإسرائيلي لمحيط دمشق استهدف مستودعات لميليشيات إيرانية

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري المعارض، يوم الإثنين، حصيلة جديدة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وذكر المرصد في بيان، أن "غارات إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، مناطق يتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط منطقة مطار دمشق الدولي ومنطقة مطار الديماس ومحيط الكسوة غربي العاصمة دمشق، الأمر الذي أدى لمقتل 6 أشخاص، هم 4 من عناصر قوات النظام و2 مجهولي الهوية حتى اللحظة، بالإضافة لإصابة 7 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة".

واشار الى ان "القصف تسبب بتدمير مستودعات للسلاح والذخائر في المواقع المستهدفة".

ولفت المرصد السوري الى انه "قد أحصى خلال العام الحالي، 22 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 17 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 59 من العسكريين بالإضافة لإصابة 61 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 24 من قوات النظام بينهم ضابطان –

22 من "الميليشيات" التابعة لإيران من جنسيات غير سورية –

6 من الحرس الثوري الإيراني –

4 من "الميليشيات" التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من “حزب الله” اللبناني.

بالإضافة لمقتل رجل وامرأة مدنيين، فضلاً عن سقوط جرحى.