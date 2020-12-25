المرصد السوري: القصف الإسرائيلي دمر مستودعات ومراكز عسكرية لفصائل إيرانية

شفق نيوز/ دمرت هجمات صاروخية إسرائيلية مستودعات ومراكز بحوث علمية ضمن "معامل الدفاع،" تتمركز فيها فصائل إيرانية في سوريا، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد توجه سيارات إسعاف إلى المنطقة العسكرية، وسط معلومات، وصفها بالـ"مؤكدة عن وجود خسائر بشرية".

واستهدف القصف الإسرائيلي، بحسب المرصد، مراكز عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، ومستودعات ضمن "معامل الدفاع" غربي مدينة مصياف بريف حماة، حيث تتواجد ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية.

ولم يورد المصدر معلومات عن حجم الخسائر، حتى إعداد هذا التقرير.

واعلنت وسائل إعلام رسمية أن سوريا تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على منطقة مصياف في ريف حماة، بعد منتصف ليل الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وكان التلفزيون السوري قد أشار في وقت سابق إلى "سماع دوي انفجارات" في المنطقة الوسطى من سوريا.

وقال مصدر عسكري للوكالة إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمالي مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".