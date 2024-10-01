المرصد السوري: الدفاعات الأميركية في التنف ودير الزور تشارك بالتصدي للصواريخ الإيرانية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الأميركية تصدت لعدد من الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وقال المرصد السوري في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية الأميركية في قاعدة التنف حاولت التصدي لصواريخ إيرانية تزامناً مع مرورها في أجواء مثلث الحدود السورية العراقي الأردنية.

كما أطلقت القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو بريف دير الزور صواريخ للتصدي لصواريخ إيرانية تزامناً مع مرورها في أجواء المنطقة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدداً من الصواريخ الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من مساء اليوم، عن ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب اسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك رداً على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس الإيراني في سوريا ولبنان عباس نيلفوروشان.