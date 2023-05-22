المرشح الثالث للانتخابات الرئاسية التركية سنان اوغان يعلن دعمه لأردوغان

شفق نيوز/ اعلن سنان أوغان المرشح الحاصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التركية يوم الاثنين، دعمه لتحالف الجمهور الذي يقوده الرئيس أردوغان في الجولة الانتخابية القادمة المزمع إجراؤها في 28 من الشهر الحالي.

وقال أوغان في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز؛ "لم نطلب أي مناصب وما يهمنا هو المصالح التركية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الجديد يجب أن يكون في حالة توافق مع البرلمان والمعارضة لم تقنعنا في الجولة الأولى ولم تتمكن من الحصول على أغلبية البرلمان".

وتابع "يجب ترحيل اللاجئين من تركيا لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي لبلادنا ويجب أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم (..) ويجب أن تستمر الصناعات الدفاعية الوطنية".