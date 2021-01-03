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المدفعية التركية تقصف مناطق في بلدة عين عيسى تمهيدا لتقدم فصائلها الموالية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-03T13:26:00+0000
المدفعية التركية تقصف مناطق في بلدة عين عيسى تمهيدا لتقدم فصائلها الموالية

شفق نيوز/ أفادت مصادر عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد، بعودة المدفعية التركية لقصف مناطق في الريف الشمالي لبلدة عين عيسى.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان قصفا مدفعيا طال ظهر اليوم ريف بلدة عين عيسى بعد أيام من الهدوء.

وأوضح المصدر؛ أنّ الفصائل الموالية لتركيا تحاول التقدم على محور قريتي هوشان والخالدية في ريف الشمالي الغربي لبلدة عين عيسى وطريق M4 بتمهيد مدفعي عنيف من قبل المدفعية التركية.

واشار إلى تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهذا التقدم وجرت اشتباكات عنيفة أدت لوقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين دون معرفة حجم الخسائر البشرية من الطرفين، لافتا إلى أن هذا ولايزال القصف المتقطع مستمراً حتى هذه اللحظة (لحظة كتابة هذا الخبر).

وعلى صعيد متصل؛ قامت القوات الروسية صباح اليوم بمرافقة القوافل التجارية والمدينة بين بلدتي عين عيسى وتل تمر بعد 4 أيام من الهدوء شهدتها محاور ريف عين عيسى.

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