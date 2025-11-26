المدعية العامة في جورجيا تنقذ ترمب من "أخطر تهديد" يلاحقه

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة سي.إن.إن، الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن مدعية عامة في ولاية جورجيا أسقطت رسميا قضية التدخل في الانتخابات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من أنصاره، مما أغلق فصلًا قضائيًا كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه تهديد خطير لمستقبل ترمب السياسي.

وكانت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، استُبعدت العام الماضي من مقاضاة ترمب و14 من أنصاره لمحاولتهم التدخل في انتخابات 2020 في الولاية الأميركية.

وتعني هذه الخطوة أن ترمب نجا من خطر المساءلة القانونية الجنائية لمحاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس السابق جو بايدن.

وتم رفع تهم الابتزاز التاريخية ضد ترامب و18 آخرين في 14 آب/أغسطس 2023، من قبل المدعي العام لمقاطعة فولتون في جورجيا، فاني ويليس، وهو ديمقراطي منتخب أطلق تحقيقًا مطولًا في تدخل ترمب المزعوم في انتخابات جورجيا في أوائل عام 2021.

بدأ التحقيق بعد وقت قصير من الكشف عن مكالمة هاتفية في يناير/كانون الثاني الماضي، ضغط فيها ترمب على وزير الخارجية براد رافينسبيرجر، وهو زميل له من الحزب الجمهوري، "للعثور" على الأصوات اللازمة له للفوز بالولاية في الانتخابات الرئاسية.

أوُقيلت ويليس في النهاية من القضية بعد معركة قانونية مطولة حول سلطتها. وقد عرّض فوز ترمب بالرئاسة عام 2024 الادعاء للخطر.

واليوم الأربعاء، أصدر سكاندالاكيس، مدير مجلس المدعين العامين في جورجيا، الأمر النهائي.

وبلغت القضية هذه ذروتها بشكل دراماتيكي عندما سلّم ترمب نفسه في سجن أتلانتا لمدة تزيد قليلاً على 20 دقيقة في آب/أغسطس 2023، إذ أُجبر على تقديم صورته الشخصية لأول مرة.