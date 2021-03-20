المخدرات تتسبب بإقالة 5 موظفين في البيت الأبيض

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، فصل خمسة موظفين بسبب تعاطيهم لمادة "الماريجوانا" المخدرة في وقت سابق.

وذكرت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، جين بساكي، أن "بالرغم من ​السياسة​ الأقل تقييدا بشأن ​الماريجوانا​ في عهد الرئيس ​جو بايدن​، إلا أن خمسة من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي ​المخدرات في وقت سابق".

وأشارت بساكي، إلى أن "البيت الأبيض أعلن قبل بضعة أسابيع أنه عمل مع جهاز ​الأمن​ لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي، لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض".

وأوضحت المتحدثة، أن "نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في ​الإدارة الأميركية​ ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بنفس المستوى من التعاطي"، مردفة بالقول "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".