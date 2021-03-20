سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المخدرات تتسبب بإقالة 5 موظفين في البيت الأبيض

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-20T07:36:38+0000
المخدرات تتسبب بإقالة 5 موظفين في البيت الأبيض

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، فصل خمسة موظفين بسبب تعاطيهم لمادة "الماريجوانا" المخدرة في وقت سابق.

وذكرت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، جين بساكي، أن "بالرغم من ​السياسة​ الأقل تقييدا بشأن ​الماريجوانا​ في عهد الرئيس ​جو بايدن​، إلا أن خمسة من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي ​المخدرات في وقت سابق".

وأشارت بساكي، إلى أن "البيت الأبيض أعلن قبل بضعة أسابيع أنه عمل مع جهاز ​الأمن​ لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي، لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض".

وأوضحت المتحدثة، أن "نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في ​الإدارة الأميركية​ ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بنفس المستوى من التعاطي"، مردفة بالقول "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".

related

البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحص فيروس "كورونا"

Date: 2020-03-10 07:37:34
البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحص فيروس "كورونا"

ترامب يقيل جون بولتون من منصبه

Date: 2019-09-10 19:24:08
ترامب يقيل جون بولتون من منصبه

كورونا يتوغل في البيت الأبيض ويصيب المتحدثة

Date: 2020-10-05 16:06:51
كورونا يتوغل في البيت الأبيض ويصيب المتحدثة

البيت الأبيض يعلن اسم خليفة بولتون

Date: 2019-09-10 22:49:17
البيت الأبيض يعلن اسم خليفة بولتون

ترامب يقطع إجازته فجأة ويعود إلى البيت الأبيض

Date: 2020-12-31 17:45:27
ترامب يقطع إجازته فجأة ويعود إلى البيت الأبيض

أمريكا تحظر "مدح الإسلام" على حساب أموال الدولة

Date: 2019-09-22 12:16:42
أمريكا تحظر "مدح الإسلام" على حساب أموال الدولة

استقالات تعصف بالبيت الأبيض بعد اقتحام الكونغرس

Date: 2021-01-07 06:50:21
استقالات تعصف بالبيت الأبيض بعد اقتحام الكونغرس

محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

Date: 2019-09-29 11:27:33
محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين