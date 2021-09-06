المخالف يُعاقب.. حظر السفر البري من إيران إلى العراق

شفق نيوز / أكد مسؤول إيراني، يوم الاثنين، سماح العراق بدخول 30 ألف زائر إيراني إلى البلاد، لأداء الزيارة الأربعينية، فيما أشار إلى حظر السفر البرين من إيران إلى العراق، وأن الأخير سيفرض عقوبات على المخالفين.

وقال رئيس لجنة زيارة الأربعين الإيرانية، حسين ذو الفقاري، إن "إيران والعراق ناقشا منذ بضعة أشهر كيفية إرسال الزوار للمشاركة في زيارة الأربعين في ظروف تفشي فيروس كورونا، وبناء على مقررات وزارة الصحة في البلدين".

وأوضح أن "موضوع إرسال الزائرين نوقش في اللجنتين الأمنية والاجتماعية ولجنة الأربعين، بحضور مسؤولين من وزارة الصحة وتقرر أن يكون المشاركون في زيارة الأربعين، ممن تلقوا لقاح كورونا وغير مبتلين بالأمراض المزمنة".

وأضاف ذو الفقاري، الذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، أن "خطة متكاملة قد وضعت بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية، وما يجب أن يتقيد به الزوار الإيرانيون في العراق"..

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، قد وافقت أمس الأحد، على دخول (30) ألف زائر من إيران، و(10) آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى، لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.

وأقيمت مراسم الزيارة الأربعينية، العام الماضي وسط إجراءات احترازية أكثر تشدداً إثر ظروف جائحة كورونا، إذ سمحت السلطات العراقية حينها بدخول 1.500 زائر فقط من كل بلد للمشاركة في تلك المناسبة، فيما بلغ عدد المشاركين إجمالا من داخل العراق وخارجه 14.5 مليون شخص، وفقاً لإحصاءات العتبة الحسينية في كربلاء.

وتتوجه شريحة كبيرة من المسلمين الشيعة سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد، لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، في 20 من شهر صفر كل عام، الذي يوافق هذه السنة في 28 أيلول/سبتمبر الجاري.