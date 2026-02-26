المخالفات المرورية تحقق إيرادات مالية "غير متوقعة" للندن

شفق نيوز- لندن

كشفت بيانات رسمية بريطانية، يوم الخميس، أن المخالفات المرورية في بعض شوارع العاصمة لندن باتت تشكل مورداً مالياً مهماً حيث تجاوزت الغرامات في شارع واحد فقط مليوني جنيه إسترليني خلال عام.

ووفقاً لبيانات شركة التأمين التي استندت إليها صحيفة "ستاندرد" فإن إيرادات مخالفات السير جمعت ملايين الجنيهات خلال العام المالي 2024-2025.

وتصدر شارع "Station Parade" في منطقة باركينغ آند داغنهام القائمة، بعدما حقق مليونين و30 ألفاً و242 جنيهاً إسترلينياً من غرامات مخالفات السير، إثر إصدار 33 ألفاً و440 مخالفة لسائقين خالفوا القيود المفروضة على الشارع، المخصص فقط للحافلات وسيارات الأجرة والدراجات.

ويعد هذا المبلغ الأعلى الذي يحققه أي شارع في المملكة المتحدة من مخالفات المرور.

وجاء شارع "Albert Bridge" الذي يربط بين باترسي وتشيلسي فوق نهر التايمز، في المرتبة التالية، إذ دفعت مخالفات تجاوز حد الوزن البالغ ثلاثة أطنان نحو مليوناً و971 ألفاً و714 جنيهاً إسترلينياً لصالح مجلس كينسينغتون وتشيلسي.

وبدأ المجلس في كانون الثاني/ يناير 2024 إصدار إشعارات غرامة ثابتة للسائقين الذين ترصدهم الكاميرات وهم يخالفون قيود الوزن على الجسر. كما تم إصدار 27 ألفاً و821 مخالفة إضافية لانتهاك القيود في الجهة الشمالية منه.

ويأتي ذلك في وقت أُغلق فيه الجسر مؤخراً بعد اكتشاف تشققات في هيكله الداعم المصنوع من الحديد الزهر، وسط مخاوف من أن يستمر الإغلاق مدة قد تصل إلى عام كامل قبل استكمال أعمال الإصلاح.

كما حلّ شارع "Bull Lane" في منطقة إنفيلد ضمن المراكز العشرة الأولى، بعدما صدرت فيه 30 ألفاً و276 مخالفة لسائقين دخلوا ما يُعرف بـ"بوابة الحافلات".

وفي المقابل، سُجل العدد الأكبر من المخالفات في شارع "Corporation Street/Aston Road" بمدينة برمنغهام بواقع 62 ألفاً و725 مخالفة، غير أن المجلس المحلي هناك رفض الكشف عن حجم الإيرادات الناتجة عنها.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "Confused.com"، يرى 57% من السائقين أن "اللافتات أو علامات الطرق المربكة وغير الواضحة" تجعل بعض الشوارع أكثر عرضة لتوليد الغرامات.

ويمكن إصدار إشعار مخالفة "PCN" لأسباب متعددة، تشمل مخالفات الوقوف أو مخالفات السير المتحرك مثل دخول مسارات الحافلات أو إعاقة التقاطعات ذات المربعات الصفراء.

وعلى مستوى العاصمة ككل، أصدرت المجالس البلدية الـ33 في لندن، إلى جانب هيئة النقل في لندن، ما يقارب 10 ملايين مخالفة خلال عام 2025-2026.