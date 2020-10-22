المخابرات الأمريكية تؤشر "تدخلاً" روسياً- إيرانياً بالانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ اتهمت وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية، روسيا وإيران، بأنهما ”تتخذان إجراءات“ للتدخل في الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، في مؤتمر صحفي عُقِد مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، إن واشنطن توصلت إلى أن روسيا وإيران ”تتخذان إجراءات“ للتدخل في الانتخابات.

وأضاف راتكليف أن إيران ”أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بـ(الرئيس) دونالد ترامب، لكن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه“.