المخابرات الأمريكية تنشئ مركزاً خاصاً لمواجهة "تحديات" الصين عالمياً

شفق نيوز / أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، يوم الخميس، إنشاء مركز خاص للتعامل مع "التحدي العالمي الذي تشكله الصين".

وذكرت CIA في بيان لها، أن "مركز المهام الخاصة بالصين" (CMC) سيعمل على "التعامل مع التحدي العالمي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية والذي يطال جميع المجالات التي تنفذ فيها الوكالة مهامها".

ولفتت إلى أن "هذا التحدي المزعوم قائم من قبل حكومة الصين ليس شعبها"، موضحة أن المركز الجديد معني بتنسيق رد الوكالة الجماعي على هذا التحدي و"توحيد العمل الاستثنائي الذي تؤديه CIA ضد هذا الخصم الرئيسي".