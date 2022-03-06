المخابرات البريطانية: روسيا تستخدم أساليب الشيشان وسوريا في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأحد، أن "القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي".

ونقلت وكالة رويترز عن المخابرات العسكرية البريطانية قولها: "ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا".

وأضافت أن روسيا "ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول".

وأوضحت المخابرات البريطانية أن روسيا "لجأت في السابق إلى أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016 عندما استخدمت الذخائر الجوية والأرضية" في هجماتها.

ونفت روسيا مرارا استهداف المناطق المدنية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأحد، عن سقوط ضحايا مدنيين بقصف روسي على مدن غرب العاصمة كييف.

وقالت إن القصف طال مدن "زيتومير" Zhytomyr، و"كوروستين" Korosten، و"وأوفروش" Ovruch.

وأكدت أن "القصف أدى إلى تدمير وتضرر عشرات البيوت، وأن هناك ضحايا بين السكان المدنيين".