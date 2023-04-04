المحكمة توجه 34 جناية لترامب

شفق نيوز/ أعلنت محكمة مدينة مانهاتن، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، بعنوان "شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج.ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23"، التي بدوره رفضها ترامب ودافع ببراءته

ووجهت المحكمة إلى الرئيس السابق 34 جناية ودفع ببراءته أمام قاضي المحكمة العليا للولاية خوان إم ميرشان.

وكانت التهم تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات "الأموال الصامتة" في عام 2016.

واعتبر ترامب استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً"، وقال: لا أستطيع أن أصدّق أن هذا يحدث في أميركا.

وحذر البيت الأبيض وبلدية نيويورك من ارتكاب "أي أعمال عنف" أثناء مثول ترمب أمام المحكمة، فيما شهد محيط المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً.