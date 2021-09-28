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المحكمة الدولية تلزم إيران دفع أكثر من 600 مليون دولار تعويضا لشركة إماراتية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-28T07:33:07+0000
المحكمة الدولية تلزم إيران دفع أكثر من 600 مليون دولار تعويضا لشركة إماراتية

شفق نيوز/ قررت المحكمة الدولية، الزام إيران دفع تعويضات مالية بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي إلى شركة "دانة غاز" الإماراتية وذلك عن مشروع لإنتاج الغاز.

وتعود هذه قضية إلى مشروع الغاز المعني بمعالجة ونقل وتسويق الغاز الذي كانت الشركة الإيرانية الوطنية للنفط قد تعهدت بتوفيره لشركة نفط الهلال بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز لمدة 25 عاماً، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملياتها في ديسمبر 2005، إلا أن الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط لم توفر إمدادات الغاز المتعاقد عليها.

وكانت نفط الهلال قد أعلمت الشركة بصدور الحكم النهائي بتعويض الأضرار في التحكيم الأول ضد الشركة الإيرانية الوطنية للنفط. بدأت إجراءات هذا التحكيم الأول في 2009 وأُصدِر في سياقه حكم تعويض للمسؤولية في 2014.

وقالت شركة "دانة غاز" إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكمها النهائي في موضوع التحكيم الأول، مُلزمة الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع التعويض، وأن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح دانة غاز هو 607.5 ملايين دولار أمريكي (2.23 مليار درهم إماراتي). وبذلك يكون هذا التحكيم الأول الذي يغطي السنوات الثمانية والنصف الأولى من الـ 25 عاماً المتعاقَد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديداً من 2005 وحتى 2014، قد اختُتِم.

وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـ16.5 المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 وحتى عام 2030، وقد حُدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر من العام القادم (2022) في باريس، ويُتَوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه (2023)، وفقا للبيان.

وأشارت الشركة إلى أن مبلغ 607.5 ملايين دولار أمريكي (2.23 مليار درهم إماراتي) المستحق حاليا لدانة غاز سيعزز المركز المالي للشركة إلى حد كبير، وسيتم إعلام السوق بمستجدات استلام هذا المبلغ في الوقت المناسب.

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