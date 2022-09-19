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المحكمة الدولية تبدأ النظر في دعوى إيران ضد أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-19T15:33:51+0000
المحكمة الدولية تبدأ النظر في دعوى إيران ضد أمريكا

شفق نيوز / عقدت محكمة العدل الدولية بمدينة "لاهاي" الهولندية، يوم الاثنين، أولى جلسات النظر والاستماع الى شكوى إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن كلا البلدين.

وستنظر محكمة لاهاي خلال جلساتها التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، في القيود التي تفرضها واشنطن على النشاطات الاقتصادية للشركات الحكومية الإيرانية داخل الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تبت المحكمة الدولية، بقرارات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الأمريكية التي تتعارض والقانون الدولي، في ضبط واحتجاز الأموال والممتلكات التابعة لهذه الشركات، بما في ذلك مصادرة ملياري دولار من أصول البنك المركزي الإيراني.

يذكر أن محكمة العدل الدولية، أصدرت حكما في 13 فبراير/شباط 2019، يقضي برفض الاحتجاج الذي تقدمت به واشنطن حول "أهلية محكمة لاهاي في النظر بشكوى إيران ضد أميركا"، وقررت رسمياً الاستماع والنظر في هذا الملف.

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