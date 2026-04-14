المجلس الأوروبي: حصار مضيق هرمز ليس الحل أبداً

شفق نيوز- بروكسل

انتقد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يوم الثلاثاء، لجوء الولايات المتحدة إلى فرض حصار على مضيق هرمز، قائلاً: "الحصار ليس الحل أبداً".

وذكر كوستا لشبكة "سي إن إن"، أنه "ليس مستحيلاً التحرك ضمن إطار عمل بشأن مضيق هرمز، والحصار لا يحل حصاراً آخر".

من جانب آخر، أعرب كوستا عن أمله "إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القيادة المركزية الأميركية، عدم تمكن أي سفينة من اختراق الحصار على إيران، خلال الـ 24 ساعة الأولى من فرض الحصار على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية وتغادرها.

وأمس الاثنين، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت أمس الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.