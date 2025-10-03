المجر تنتقد إنفاق أوروبا على أوكرانيا: لا أساس منطقيا له

شفق نيوز - بودابست

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، عن حجم إنفاق الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا خلال فترة حربها مع روسيا، موجّهاً انتقادات حادة لهذا الإنفاق.

وقال أوربان، في مقابلة مع إذاعة محلية، إن "الاتحاد أنفق بالفعل ما بين 175 و180 مليار يورو على أوكرانيا"، مشيراً إلى أن هذه النفقات "ستزداد بمقدار 40 - 60 مليار يورو سنوياً".

وأضاف، ان "أوروبا تمر بصعوبات اقتصادية جسيمة ونحن نحتاج إلى كل قرش، بينما أنفقنا بالفعل هذا المبلغ وسيتعين علينا إنفاق ما بين 40 و50 و60 مليار يورو سنوياً، مراراً وتكراراً".

وأشار رئيس الوزراء المجري، إلى أن "الاستراتيجية العسكرية" للاتحاد الأوروبي، القائمة على افتراض استنزاف روسيا اقتصادياً في المستقبل، هي "وهم ولا أساس منطقي لها، ولا أساس مالي".

وأقر أوربان، بأن أوروبا لا يمكنها "تمويل هذه الحرب وهي في الوقت نفسه تريد هزيمة العدو، وتدعي التفوّق المالي والاقتصادي، هذا كله سراب ووهم، وستكون هناك عواقب وخيمة".

وكانت صحيفة "ماجيار نيمزيت" المجرية، قدّرت في وقت سابق أن أوكرانيا تلقت من الاتحاد الأوروبي، خلال 3 سنوات، ما يقارب ضعف ما تلقته المجر خلال 20 عاماً، ما يدل بوضوح على أن بروكسل تُعطي الأولوية لكييف على حساب الدول الأعضاء، حسب وصف الصحيفة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، صرح رئيس الوزراء المجري، أن أوروبا والولايات المتحدة، أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهو مبلغ "مروع".

وأضاف: "لو استُثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون حياة أفضل بكثير اليوم، لكانت المعجزات قد تحققت، ولكن بدلاً من ذلك، أُهدرت الأموال".

وحسب قوله، فإن الغرب، بتجاهله للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، يرتكب خطأً فادحاً وسيدفع ثمناً باهظاً.