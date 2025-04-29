المتهمون "ضحايا الترجمة".. تقرير نرويجي: المحاكم التركية تحظر استخدام اللغة الكوردية

شفق نيوز/ كشف مجلس القلم النرويجي أن معظم المتهمين الكورد في المحاكم التركية كانوا ضحايا للحظر غير القانوني الذي فرضته البلاد على اللغة الكوردية.

وجاء في تقرير جديد للمجلس النرويجي، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن عدداً قليلاً فقط من المتهمين الكورد تمكنوا من التحدث بلغتهم الأم في المحاكم، ومع ذلك فإن أربعة من كل خمسة يعترفون بالتمييز في قضاياهم القانونية.

وبحسب التقرير، وجدت دراسة أجريت على 226 صحفياً وكاتباً وناشطاً في المجتمع المدني الكوردي في تركيا، أن الكورد هم أكبر أقلية عرقية ولغوية في تركيا حرمت من حقوقها اللغوية والهوية في المجال العام وخاصة في المحاكم.

وكشفت الدراسة أن 99% من المتهمين لم يحصلوا على حق التحدث باللغة الكوردية عندما أخذت الشرطة أقوالهم، وأن 52% أرادوا الدفاع عن اتهاماتهم بلغتهم الأم، وأن 63% تلقوا رداً سلبياً، لافتاً إلى أن 78% من المتهمين يعتقدون أن المترجمين لم يترجموا إفاداتهم بشكل صحيح.

ويقول 68% إن المحكمة كانت "سلبية" وأحياناً "غير محترمة" لطلبهم باستخدام اللغة الكوردية، ووصفوها بأنها "لغة غير معروفة"، بينما يعتقد 47% أن حظر اللغة الأم له تأثير كبير علىحكمالمحكمة.

ترجمة وكالة شفق نيوز