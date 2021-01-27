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المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-27T16:28:08+0000
المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

شفق نيوز/ توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، الأربعاء، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكبت إسرائيل "أي خطأ" ضد إيران.

وقال إن "تهديدات إسرائيل جزء من الحرب النفسية وفي حال كانت واقعية فهي أوهام"، مضيفا أن الجيش الإيراني "سيبيد تل أبيب ويمحوها إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة ضد منشآتنا النووية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعيش حالة رعب وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته على الأرض"، وأن "تهديد إسرائيل بتدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي غير قادر على مواجهة حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية على الرغم من الدعم الدولي".

وأكد شكارجي أن الجيش الإيراني "سيدمر القواعد الصاروخية الإسرائيلية فور تعرض إيران لأي اعتداء"، لافتا إلى أن "الجزء الكبير من القدرات العسكرية الإيرانية لم يتم الإعلان عنه".

وجاءت تصريحات شكارجي بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إسرائيل تقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران.

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