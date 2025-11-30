المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)

شفق نيوز– غيسن

تحولت مظاهرة نظمها أنصار حركة "أنتيفا" في مدينة غيسن الألمانية إلى أعمال عنف، مما أدى إلى تأجيل افتتاح مؤتمر شباب حزب البديل من أجل ألمانيا، وفق تقارير إعلامية.

وأفادت قناة فوكس نيوز، بأن عدد المتظاهرين تراوح بين 25 ألفًا و30 ألفًا بالقرب من مكان المؤتمر، ما استدعى نشر 6 آلاف شرطي، وهو أكبر انتشار أمني في تاريخ ولاية هيسن.

وخلال الأحداث، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل بعد تعرض عناصرها لرش الحجارة، كما استعانت بمدافع المياه لفتح الحواجز التي لم تتفرق عند تلقي التعليمات. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ما بين 10 و15 شرطيًا بجروح طفيفة.

وردّت أليس فايدل، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، على الاضطرابات ووصفتها بأنها “غير ديمقراطية إلى حد كبير”، معربة عن قلقها إزاء تأثير هذه الاحتجاجات على العملية الديمقراطية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.