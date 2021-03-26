المانيا: الموجة الثالثة من كورونا قد تكون اسوأ

شفق نيوز/ رصد رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني الجمعة، مؤشرات قال إنها واضحة على أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد تكون أسوأ من الموجتين السابقتين.

ولفت لوثار ويلر، رئيس معهد RKI في مؤتمر صحفي، إلى أنه إذا استخدم الناس أيام عيد الفصح لتقليل الاتصالات، فيمكن على الأقل تخفيف حدة هذه الموجة الثالثة.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي في ألمانيا إلى 2,732,130 فيما سجلت البلاد 76,116 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات تفشي كورونا في دول العالم.