المانحون يقطعون "شريان" حملة بايدن: تجميد 90 مليون دولار "إذا استمر بالترشح"

شفق نيوز/ أكد بعض المتبرعين الديمقراطيين الرئيسيين لأكبر لجنة عمل سياسية مؤيدة لبايدن "فيوتشر فوروارد"، بأن تعهدات بقيمة تقارب 90 مليون دولار متوقفة الآن إذا استمر الرئيس بايدن على رأس الحملة.

وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخصين مطلعين، فإن المساهمات المجمدة تشمل التزامات متعددة بثماني أرقام.

وقد رفض الشخصان المطلعان على التعهدات المجمدة الإفصاح عن هوية المتبرعين الأفراد الذين يسحبون الشيكات الموعودة، والتي قدرت بمجموع حوالي 90 مليون دولار أو أكثر.

تجميد التبرعات

وقد رفضت "فيوتشر فوروارد" التعليق على أي محادثات مع المتبرعين أو مبالغ الأموال الموعودة التي تم حجبها.

وقال مستشار في اللجنة إن المجموعة تتوقع أن يعود المساهمون الذين أوقفوا التبرعات بمجرد حل الغموض الحالي بشأن الحملة.

من جانب آخر، وصف أحد المتبرعين للمجموعة تلقيه عدة طلبات من "فيوتشر فوروارد" للمساهمة منذ المناظرة، لكنه قال إنه وأصدقاؤه كانوا "يؤجلون".

ومن غير الواضح حجم الأموال الموعودة التي كانت مخصصة للجنة العمل السياسية "فيوتشر فوروارد" مقابل ذراعها غير الربحي، الذي يقوم أيضا بتشغيل إعلانات في الولايات الحاسمة.

وقال شخص آخر مقرب من المجموعة إن اللجنة كانت تتجنب اتخاذ قرارات استراتيجية كبيرة حتى تحصل على وضوح حول من سيكون على رأس الحملة.

ويأتي النقص المحتمل في أموال لجنة العمل السياسية في وقت تستعد فيه الحملة لفترة جمع تبرعات صعبة في يوليو حيث يشكك المانحون الرئيسيون في قدرة بايدن على الفوز في نوفمبر.

ويعتبر قرار حجب هذه المبالغ الضخمة من المال أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على التداعيات الناجمة عن الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب.

البحث عن بديل

وتأتي عملية تجميد الأموال في الوقت الذي يناقش فيه بعض المستشارين حول بايدن كيفية إقناع الرئيس بالانسحاب من السباق.

وفيما بدأت حملته اختبار نائبة الرئيس كامالا هاريس في استطلاعات رأسي مع الناخبين ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، يزداد يوما بعد يوم عدد الديمقراطيين في الكونغرس الذين يدعون بايدن للتنحي.

وأظهر استطلاع تم تسريبه من مجموعة مرتبطة بشكل وثيق بـ"فيوتشر فوروارد" بعد المناظرة أن اللجنة اختبرت قوة بدائل بايدن المحتملة، بما في ذلك كامالا هاريس، حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمير ووزير النقل بيت بوتيجيج.

وفي مؤتمر صحفي مساء الخميس، قال بايدن: "أعتقد أنني الأفضل تأهيلًا للحكم"، وأضاف: "وأعتقد أنني الأفضل تأهيلًا للفوز".

مجموعة "فيوتشر فوروارد"

وقد تم اختيار "فيوتشر فوروارد" من قبل حملة بايدن لتكون لجنة العمل السياسية الرئيسية في المراحل المبكرة من سباق 2024، وقد أعلنت بالفعل عن حجز 250 مليون دولار للإعلانات التلفزيونية والرقمية المقرر أن تبدأ في نهاية المؤتمر الوطني الديمقراطي الشهر المقبل.

واجتمعت مجموعة المتبرعين قبل المناظرة لمناقشة حالة جمع التبرعات والسباق، وفقا لشخصين حضرا الإحاطة.

وقال مسؤولو المجموعة للمتبرعين إنه بين لجنة العمل السياسية وذراعها غير الربحي، يأملون في جمع 700 مليون دولار أو أكثر للانتخابات، وقد جمعوا 430 مليون دولار حتى تلك النقطة.