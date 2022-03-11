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المالكي يعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T06:49:10+0000
المالكي يعلن تحرير فتاتين أمريكيتين خلال عملية أمنية خاصة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الجمعة، تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد تركي المالكي، إن "الفتاتين الأمريكيتين، جرى إخلائهن ونقلهن إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض"، لافتة إلى أن "الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما".

وأضاف المالكي، أن "العملية الأمنية الخاصة التي تم خلالها تحرير الفتاتين، تمت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتة إلى أن "الفتاتين جرى نقلهن من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما".

وأكد أن "هذه العملية تأتي تجسيدا لاستمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك مع الولايات المتحدة، لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين".

وأشار المالكي، إلى أن "العملية تأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والحوثيين".

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