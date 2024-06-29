المالديف.. اعتقال وزيرة مارست السحر ضد رئيس البلاد للحصول على "ترقية"

شفق نيوز/ ذكرت تقارير إعلامية في جزر المالديف، أنه تم إيقاف وزيرة عن العمل واعتقالها مع شقيقيها، بتهمة ممارسة "السحر الأسود" ضد رئيس البلاد، محمد مويزو.

ووفقا لتلك التقارير، فإنه تم اعتقال وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والطاقة في جزر المالديف، فاطمة شامناز، في 23 حزيران/يونيو مع اثنين مشتبه بهما، حيث جرى حبسهم احتياطيًا لمدة 7 أيام.

ووفقا لصحيفة "صن" المحلية، فقد تم نقل الوزيرة من قائمة المعينين السياسيين على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، إلى قائمة المعينين السياسيين السابقين.

وقال كبير المتحدثين باسم الشرطة، مساعد مفوض الشرطة أحمد شيفان، لنفس الصحيفة، إن الشرطة تحقق في قضية تتعلق بفاطمة شمناز وشخصين آخرين.

والجدير بالذكر أن حكومة المالديف لم تصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن هذه القضية.

وكانت شامناز قد شغلت سابقا منصب عضو في مجلس العاصمة، ماليه، تحت رئاسة مويزو عندما كان الأخير عمدة للمدينة.

وبعد انتخاب مويزو لمنصب الرئيس العام الماضي، استقالت شامناز من المجلس، وتم تعيينها وزيرة دولة، ثم نقلت بعد ذلك إلى وزارة البيئة.