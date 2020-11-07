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الليرة تُقصي رئيس البنك المركزي التركي من منصبه

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-07T04:58:48+0000
الليرة تُقصي رئيس البنك المركزي التركي من منصبه

صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، فجر السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

وبموجب القرارات الموقعة من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيسا لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال.

كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.

وهوى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى عرفته العملة، منذ إلغاء أصفارها الستة مطلع عام 2005، ليسجل الدولار حوالي 8.50 ليرات للدولار الواحد، وهو ما رآه مراقبون "كارثة"، كما استدعى استنفارا حكوميا في تركيا.

لكن تدخل الدولة لم يوقف انخفاض سعر الصرف، الذي يرجعه متخصصون إلى أسباب معظمها سياسية وخارجية.

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