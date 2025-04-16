"اللية الماضية".. روسيا تعلن إسقاط 26 مسيرة أوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إسقاط 26 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدفاع الجوي أسقط 26 مسيرة أوكرانية، 9 في مقاطعة فورونيج، و4 في مقاطعة كورسك و8 في مقاطعة بيلغورود و2 في القرم و2 في مقاطعة ليبيتسك و1 في مقاطعة موسكو".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.