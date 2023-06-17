اللقاء الأول بينهما.. مباحثات إقليمية ودولية بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية السعودي في طهران

شفق نيوز/ بحث الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم السبت، مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واشارت الوكالة الى ان رئيسي وبن فرحان التقيا في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله رئيسي تحياته للعاهل السعودي وولي العهد وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه، وفقاً للبيان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بحسب البيان.