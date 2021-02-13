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اللحظات الأولى لانفجار شاحنات غاز ووقود على الحدود الإيرانية الأفغانية (فيديو)

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-13T13:57:23+0000
اللحظات الأولى لانفجار شاحنات غاز ووقود على الحدود الإيرانية الأفغانية (فيديو)

شفق نيوز/ نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم السبت، مقاطع مصورة ترصد اللحظات الأولى للانفجار الذي اندلع، اليوم السبت، في موقع إسلام قلعة الجمركي الحدودي مع أفغانستان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد انفجرت عشرات من ناقلات الغاز والنفط في حريق وقع بجمارك إسلام قلعة في هرات بافغانستان.

ونقلت الوكالة عن حاكم هيرات إن "الحريق واسع النطاق لا يزال مستعرا وطُلب من إيران المساعدة في احتوائه، ولم يعلن بعد سبب الحادث".

وبحسب صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية، فقد قال شهود عيان إن النيران اشتعلت في العشرات من شاحنات الوقود إثر الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين المحليين لم يعلقوا على الخسائر المحتملة من الحادث، ولكنهم أفادوا الحريق خلف خسائر مالية كبيرة للمستثمرين.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في البلاد إن الطاقة المستوردة من إيران قطعت في هرات، بعد أن تسبب الحريق في إتلاف خط لنقل الكهرباء بقدرة 132 كيلو فولت.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين، في انفجار غازي بمدينة أردبيل شمالي غرب إيران.

وشهدت إيران، العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي البلاد.

وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.

https://twitter.com/FarsNews_Agency/status/1360538441457532929

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