اللبناني صاحب المعمل المستهدف ينفي رواية إسرائيل: نحن شركة ولسنا مستودعاً للأسلحة

شفق نيوز/ كشفت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، يوم الثلاثاء، أن الضربة الجوية الإسرائيلية التي وجهتها أمس في لبنان استهدفت معملاً مدنياً وليس مستودعاً للأسلحة تابع لحزب الله كما ادعت تل أبيب.

ونقلت الوكالة عن صاحب المعمل محمد خليفة، قوله إن "هذه شركة مسجلة منذ 11 عاماً، تعمل بمولدات الكهرباء، مفتوحة من الصباح حتى الليل، وتستقبل العملاء طوال اليوم، لا يوجد شيء مخفي هنا، والادعاء بأنه لدينا أسلحة كذب".

وكانت مراسلة شكبة "سكاي نيوز عربية" في لبنان أفادت، مساء أمس الإثنين، بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة "الغازية" بالقرب من مدينة صيدا، مما خلف 8 جرحى.

وأوضحت المراسلة أن القصف استهدف "معملاً للألمنيوم وآخر لصبغ الجلود"، مشيرة إلى أن "القصف الإسرائيلي جاء رداً على استهداف منطقة طبريا بمسيّرة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الهجوم استهدف مخزن أسلحة لحزب الله".

وتشن إسرائيل غارات جوية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ضد جماعة حزب الله المسلحة، التي تطلق هي الأخرى صواريخ عبر الحدود.

ونادرا ما تشن إسرائيل غارات إلى الشمال من المنطقة الحدودية.