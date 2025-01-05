الكويت "أوفلاين" بسبب انقطاع كابل الإنترنت

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الكويتية، يوم الأحد، تعطل خدمة الإنترنت في البلاد بسبب انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت في بيان إن خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

وأضافت الهيئة أنها تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأوضحت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت أنها تعمل على التحقيق مع الشركة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين.