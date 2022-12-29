الكويت.. معركة بـ"السيوف" داخل مستشفى

شفق نيوز/ نشبت مشاجرة بين مواطنين كويتيين تم خلالها استخدام "السيوف والسكاكين"، داخل مستشفى بمنطقة الجهراء غرب الكويت، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية بالكويت يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام "الأسلحة البيضاء"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتوجهت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافا نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام "السكاكين والسيوف".

ونجحت القوات الأمنية الكويتية في السيطرة على طرفي المشاجرة وانتزاع "السيوف والسكاكين" منهما، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

مشاجرة باستخدام السيوف والسكاكين بين مواطنين في مستشفى الجهراء وإحالتهما للمخفر بعد انتزاع رجال الأمن السيوف والسكاكين منهما. pic.twitter.com/6FTGoEwLLl — المجلس (@Almajlliss) December 28, 2022

وحسب المادة 28 من القانون رقم 1991/13 في شأن الاسلحة والذخائر بالكويت، فإنه" لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو احرازها أو حملها في الأماكن العامة"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووفقا للمادة 29 من نفس القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.