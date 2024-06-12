الكويت.. مصرع العشرات بحريق هائل اندلع في مبنى سكني

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية كويتية، يوم الأربعاء، بمصرع العشرات إثر حريق هائل بمبنى سكني في منطقة المنقف جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مدير عام الأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، قوله، إن "عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصا، وتم نقل مصابين آخرين إلى المستشفيات".

وأضاف أن "العمل جارٍ على تحديد هويات القتلى، وأسباب الحريق الذي نشب في البناية".

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء الكويتي لاحقاً، وفاة 41 شخصاً في حريق منطقة المنقف جنوبي البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تعاملها وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بالحريق، من بينها إصابات بليغة، وفقا للصحيفة.

وأكدت أن سائر الفرق الطبية تبذل جهودها اللازمة كافة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين، لافتة إلى أنها "تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية".

وأضافت أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

من جانبه، أوضح التلفزيون الكويتي أنه تمت السيطرة على الحريق الذي وقع في المبنى المكون من 6 طوابق.

وذكرت مصادر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن "سوء تخزين" في الطابق الأرضي للبناية أدى إلى تفاقم الحريق.