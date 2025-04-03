الكويت.. "قطع مبرمج" للكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك

شفق نيوز/ لجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، إلى قطع التيار الكهربائي مؤقتاً عن مناطق صناعية وزراعية، بسبب الأحمال المرتفعة وأعمال الصيانة، في خطوة تأتي ضمن إجراءات لمواجهة حرارة الصيف المتصاعدة وزيادة الاستهلاك.

وتعد هذه الحالة أول انقطاع مبرمج للتيار خلال عام 2025، وهي خطوة تلجأ إليها الجهات المعنية في الكويت لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فترات الظهيرة، عندما ترتفع درجات الحرارة ويزداد استخدام أجهزة التكييف.

وفي ضوء ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً إلى نحو 38 درجة مئوية، أعلنت الوزارة عبر منصة "إكس" عن وقف جزئي للكهرباء في عدة مناطق زراعية وصناعية، مؤكدة أن فترة القطع لن تتجاوز ثلاث ساعات يومياً عند الضرورة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الختامي استقرار الشبكة وعودة الخدمات للمناطق المتضررة، علماً أن القطع المبرمج طُبق العام الماضي أيضا لأول مرة منذ سنوات طويلة، بسبب زيادة الاستهلاك والتوسع العمراني وتأخر صيانة بعض المحطات.

وأعلنت الوزارة أنها تواصل صيانة عدد كبير من وحدات الإنتاج استعداداً لموسم الصيف، الذي غالباً ما تتجاوز فيه الحرارة 50 درجة مئوية. وأشارت كذلك إلى تنسيقها مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لضمان استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

وبينت تقارير صحافية محلية، أن الكويت بدأت استقبال 600 ميغاوات من الشبكة الخليجية، استناداً إلى اتفاقيات لاستيراد الطاقة بهدف تقليل الأحمال المرتفعة في الداخل.

ويأتي هذا ضمن جهود حكومية تسعى للتغلب على تحديات الطلب المتنامي على الكهرباء في فصل الصيف، من خلال شراكات جديدة مع الصين والقطاع الخاص الكويتي، فضلاً عن الاستيراد من دول الخليج الأخرى.

وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد صرح، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعزم البلاد زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 17350 ميغاوات خلال خمس سنوات، 30 بالمئة منها من مصادر متجددة، باستثمارات تقدر بخمسة مليارات دينار. كما تم توقيع اتفاقية مع الصين في آذار/مارس الماضي لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى 3500 ميغاوات، مع إمكانية رفعها إلى خمسة آلاف.

وختمت الوزارة بتجديد ندائها للمشتركين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصاً في فترة الذروة بين الساعة 11 صباحا والخامسة مساء، وذلك لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.