الكويت.. ضبط امرأة حاولت تهريب ربع مليون دولار إلى العراق

شفق نيوز/ ضبطت جمارك منفذ العبدلي الكويتي الحدودي مع العراق، يوم الثلاثاء، امرأة حاولت تهريب 250 ألف دولار.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك، قوله إن رجال جمارك العبدلي وأثناء رصد المسافرين والتدقيق عليهم، انتبه أحد المفتشين لسير امرأة في الساحة الجمركية بطريقة غير طبيعية وكأنها تخفى شيئاً بملابسها.

وذكر، أنه تم إحالتها إلى إحدى المفتشات التي كشفت عن محاولة المقيمة تهريب 250 ألف دولار.

وأشار المصدر، إلى أن المقيمة التي تم ضبطها لم تكشف عن سبب تهريبها هذه الأموال ولا مصدرها، تم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.