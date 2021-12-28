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الكويت توجه رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق: احذروا القنص

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-28T19:22:29+0000
الكويت توجه رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق: احذروا القنص

شفق نيوز / وجهت السفارة الكويتية لدى بغداد، مساء الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق، تضمنت تحذيراً من عمليات صيد الطيور (قنص).

وأهابت السفارة، في بيان لها، بالمواطنين الكويتيين، في العراق، التقيد بالتعليمات وعدم ممارسة هواية صيد الطيور في بادية السماوة بمحافظة المثنى، والمناطق الجنوبية الأخرى من البلاد".

ودعت إلى "عدم استخدام تأشيرة زيارة العتبات الدينية لممارسة هذه الهواية لما في ذلك من مخالفة للقانون من جانب، وتعريض أنفسهم للخطر من جانب آخر".

وتحظر السلطات العراقية، صيد الصقور في محافظات جنوبي البلاد، لاسيما في بادية السماوة، التي تنتشر فيها أصناف مختلفة من الطيور والحيوانات البرية.

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