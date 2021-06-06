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الكويت تكشف دور السعودية "التاريخي" الذي أنقذها من "احتلال صدام حسين"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-06T20:50:37+0000
الكويت تكشف دور السعودية "التاريخي" الذي أنقذها من "احتلال صدام حسين"

شفق نيوز / كشف وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر، يوم الأحد، عن الدور الذي أدته السعودية في تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها وانقاذها من "احتلال صدام حسين"، وصفا ذلك الدور  بـ"التاريخي والقيادي".

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية الكويتي، في أعمال اجتماع مجلس التنسيق الكويتي-السعودي، في الرياض.

وعلى هامش الاجتماع، ذكر الوزير الكويتي، "نحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم (خلال حكم رئيس النظام السابق صدام حسين)".

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية الشقيقة لعبت الدور التاريخي والقيادي والريادي والمحوري، في تحرير دولة الكويت وعودة الشرعية إليها، فضلا عن تسخير الرياض القدرات والإمكانيات والمشاركة الفعالة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها لتحقيق هذا الغرض".

ولفت الناصر، إلى أن "تحرير دولة الكويت تم بفضل وقفة الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والقيادة السعودية وشعبها".

وأكد أن "هذا الموقف الذي تجسدت فيه مجددا مصيرية العلاقة بين البلدين والقيادتين سيظل محفورا في ذاكرة الكويت وأفئدة الكويتيين إلى الأبد".

واستذكر وزير الخارجية الكويتي، دور "العاهل السعودي الملك سلمان، عندما كان أميرا لمدينة الرياض خلال فترة الاحتلال وتسخيره لكافة الإمكانيات من أجل استضافة أبنائه الكويتيين خلال تلك الفترة والتي تترجم عمق هذه العلاقات والوشائج".

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