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الكويت تكشف حقيقة تقدم قوات عراقية في مياهها الإقليمية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-30T06:06:26+0000
الكويت تكشف حقيقة تقدم قوات عراقية في مياهها الإقليمية

شفق نيوز / نفت وزارة الداخلية الكويتية، يوم السبت، ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة، في المياه الإقليمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "قوات خفر السواحل لم تسجل أي تواجد للقطع البحرية المتداولة، مشيدة في ذات الوقت بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبد الله".

وكان عضو مجلس النواب العراقي، علاء الحيدري، قد اتهم  قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على صيادين عراقيين في منطقة الفاو وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.

وفي مقابل ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، خلال اجتماعه مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، رفض واستياء بلاده من تصريحات الحيدري، مؤكداً أنها "لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مبادئ حسن الجوار".

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