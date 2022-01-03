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الكويت تغرق.. الأمطار تشل الحركة وتعطل المدارس

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-03T06:54:58+0000
الكويت تغرق.. الأمطار تشل الحركة وتعطل المدارس

شفق نيوز/ أعلنت دولة الكويت،  وقف الدراسة اليوم الاثنين في كافة المدارس الحكومية وذلك بسبب الامطار التي تسببت بإغلاق الجسور والشوارع، وسط مطالبات بمحاسبة وزيرة الأشغال السابقة.

وقال وزير التربية والتعليم العالي في الكويت علي المضف، إن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة الحالية.

وطالبت شخصيات ونشطاء بضرورة محاسبة ورحيل رنا الفارس والتي كانت تشغل منصب وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت.

وجاءت المطالبات بعدما تسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت خلال الساعات الماضية بإغلاق الأنفاق والجسور والشوارع بسبب تراكم وتجمع مياه الأمطار.

من جانبها أعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تعاملت منذ صباح امس الأحد مع 103 بلاغات، وتم إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل نتيجة هطول الأمطار في البلاد.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن معظم البلاغات تركزت في محافظتي حولي والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات القادمة إذا استمر هطول الأمطار.

وناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وتقول وسائل اعلام كويتية أن شوارع ومناطق الدولة الخليجية الصغيرة استيقظت فجر ونهار الإثنين، بعد موجة أمطار غزيرة على هواجس حدوث كوارث طبيعية كالتي حدثت منذ سنوات، فيما انكشفت عيوب البنى التحتية للطرق والمناطق في ما يتعلق بمجاري صرف الأمطار.

 

 

 

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