الكويت تعلن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود مع العراق: المنطقة الشمالية آمنة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الكويتي، يوم السبت، سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود الدولية المشتركة مع العراق، من دون تسجيل أية أضرار، مؤكدا أن المنطقة الشمالية آمنة.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه في تويتر إنه "بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة".

وأضاف الجيش "لم ينتج عنه (القصف) أي اضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد على ما جاء في بيانها فجر اليوم بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة".

وكانت بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي نفت، الجمعة، عبور ثلاثة صواريخ أجواء البلاد باتجاه محيط قاعدة أميركية قريبة.

ونفى البيان الذي نقلته وكالة "كونا" الرسمية، صحة ما "يتم تداوله عبر وسائل إعلام مختلفة" بخصوص الصواريخ، مؤكدا أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.