سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكويت تعلن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود مع العراق: المنطقة الشمالية آمنة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-28T18:51:46+0000
الكويت تعلن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود مع العراق: المنطقة الشمالية آمنة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الكويتي، يوم السبت، سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود الدولية المشتركة مع العراق، من دون تسجيل أية أضرار، مؤكدا أن المنطقة الشمالية آمنة.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه في تويتر إنه "بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة".

وأضاف الجيش "لم ينتج عنه (القصف) أي اضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد على ما جاء في بيانها فجر اليوم بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة".

وكانت بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي نفت، الجمعة، عبور ثلاثة صواريخ أجواء البلاد باتجاه محيط قاعدة أميركية قريبة.

ونفى البيان الذي نقلته وكالة "كونا" الرسمية، صحة ما "يتم تداوله عبر وسائل إعلام مختلفة" بخصوص الصواريخ، مؤكدا أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

 

related

فضيحة مدوية تعرض حياة آلاف الكويتيين للخطر

Date: 2019-11-10 10:59:20
فضيحة مدوية تعرض حياة آلاف الكويتيين للخطر

الداخلية الكويتية تعلن اعتقال متطرفين بحوزتهم ذخائر وأسلحة

Date: 2020-12-26 12:46:16
الداخلية الكويتية تعلن اعتقال متطرفين بحوزتهم ذخائر وأسلحة

الكويت تحكم بالسجن 3 سنوات على "صدام حسين"

Date: 2021-05-31 14:37:20
الكويت تحكم بالسجن 3 سنوات على "صدام حسين"

أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة 40 لمجلس التعاون الخليجي

Date: 2019-12-10 20:07:07
أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة 40 لمجلس التعاون الخليجي

على وقع فك الحصار عن قطر.. قمة خليجية في السعودية بمشاركة "تميم"

Date: 2021-01-05 05:00:00
على وقع فك الحصار عن قطر.. قمة خليجية في السعودية بمشاركة "تميم"

الكويت تطلق أول أقمارها الصناعية من قاعدة أمريكية

Date: 2021-07-01 06:57:32
الكويت تطلق أول أقمارها الصناعية من قاعدة أمريكية

هذه هي حصيلة إنهيار جدار رملي في الكويت

Date: 2020-02-13 13:19:40
هذه هي حصيلة إنهيار جدار رملي في الكويت

وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم

Date: 2021-01-12 15:24:36
وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم