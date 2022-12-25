الكويت تعلن تصدير أول شحنة وقود إلى أوروبا

شفق نيوز / أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، يوم الأحد، تصدير أول شحنة من وقود "الديزل المطور" إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول أوروبا في قطاع الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشركة، قولها، في بيان، أن "أول شحنة من وقود الديزل المطور جرى تصديره اليوم، ويتم إنتاجه بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء".

وأضافت أن "كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن، وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي تعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية".

وأشارت الشركة إلى أن "هذا النوع من الديزل متوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية".