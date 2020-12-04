الكويت تعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الخليج

شفق نيوز/ قال نائب وزير الخارجية الكويتي يوم الجمعة إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الخليج بين قطر ودول أخرى على رأسها السعودية.

واضاف المسؤول الكويتي في تصريحات لقناة "الشرق" إن خطوات ما بعد اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي ستكون مدروسة ومحسوبة بشكل جيد، وستتبعه خطوات لبناء الثقة.

وأكد أن جهود مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ساهمت في حل الخلاف الخليجي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الخارجية الكويتي أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، لحل الأزمة الخليجية، وأن "كافة الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولهم، وتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المنطقة".

ورحبت كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والقطري محمد بن عبدالرحمن في تغريدات على تويتر بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية مع قطر بالإضافة إلى حظر السفر منذ عام 2017.

وتتم العملية بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا يشمل الاتفاق الأولي الإمارات والبحرين ومصر، بحسب مصادر بلومبيرغ.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.