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الكويت تطلق أول أقمارها الصناعية من قاعدة أمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-01T06:57:32+0000
الكويت تطلق أول أقمارها الصناعية من قاعدة أمريكية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة الفضاء المداري الكويتية بسام الفيلي، عن إطلاق أول قمر صناعي كويتي من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن "قمر الكويت" يمثل خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء، ويستهدف بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف "قبل 6 أشهر نجحنا في إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء، واليوم شهدنا إطلاق أول قمر صناعي باسم الكويت، ومستمرون في الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية في مجال الفضاء، وتأسيس برنامج فضاء كويتي أسوة بالدول الشقيقة المجاورة".

 

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