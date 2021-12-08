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الكويت تسجل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-08T14:27:55+0000
الكويت تسجل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاربعاء، تسجيل أول إصابة في الدولة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند في تصريح اوردته، وكالة الانباء الكويتية، إن "حالة الاصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الافريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور أوميكرون.

ولفت الى ان المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19  المعتمد في وقت سابق، مؤكدا ان المسافر يخضع للحجر الصحي المؤسسي منذ قدومه إلى الكويت وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح انه تزامنا مع اعلان ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس.

وطمأن السند المواطنين والمقيمين على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا ضرورة مداومة العمل واستمرار الاخذ بسبل الوقاية كافة وأبرزها استكمال التطعيم والمبادرة إلى أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة.

وقال ان الدراسات أثبتت فعالية الجرعة التعزيزية في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة، داعياً الى تجنب التجمعات غير الآمنة ومداومة تطهير اليدين وتغطية الفم والانف وتجنب السفر إلا للضرورة.

 

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