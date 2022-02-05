الكويت تستأنف رحلاتها الجوية التجارية الى النجف

شفق نيوز/ قررت شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوم السبت، استئناف رحلاتها التجارية إلى مطار النجف الدولي، بعد ان كانت قد علقت الرحلات الى العراق على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قرار عودة الرحلات التجارية سيسري اعتبارا من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، معن رزوقي، أن مدينة النجف تعد من الوجهات المهمة جدا والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية.

وأكد رزوقي سعي الشركة لتوفير سبل الراحة كافة للركاب أثناء سفرهم على متن طائراتها وتقديم خدماتها لمسافريها بشكل متكامل وتذليل كافة العقبات.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس الماضي، أن الكويت استأنفت رحلاتها الجوية إلى العراق، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف.

وقال إن سفير العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي التقى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيّة معن رزوقي لمناقشة تجميد رحلات الشركة للعراق.