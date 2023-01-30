الكويت تستنفر لتسهيل دخول الخليجيين إلى العراق "بلا تأشيرة"

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام كويتية، يوم الاثنين، بأن منافذ الكويت وسلطاتها الامنية استنفرت لتسهيل عملية دخول مواطنيها والمواطنين الخليجيين إلى العراق "بلا تأشيرة مسبقة".

وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر أمنية، أن السلطات العراقية وافقت على السماح بدخول المواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية إلى الأراضي العراقية ابتداء من اليوم الاثنين دون أي شروط أو قيود ودون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، إن "السلطات العراقية أبلغت إدارة المنافذ الكويتية بفتح الحدود في منفذ سفوان البري ابتداء من يوم الاثنين الموافق 30 من الشهر الجاري حتى تاريخ 28 فبراير شباط القادم".

وأشارت المصادر إلى أن "السماح بدخول الأراضي العراقية يتطلب تأشيرة دخول مسبقة من السفارة العراقية للمقيمين الذين لديهم إقامات خليجية".

واختتمت المصادر، وفق الصحيفة، أن "السلطات الكويتية استعدت ووضعت كافة التسهيلات في منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المسافرين الراغبين بدخول العراق وستعمل الجوازات والجمارك على مدار الساعة لتسهيل إجراءات دخول ومغادرة المسافرين".

وفي منتصف كانون الثاني الجاري، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، استمرار العمل بمجانية دخول الخليجيين الى العراق حتى بعد انتهاء بطولة الخليج العربي.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها".