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الكويت تدين الهجوم الإرهابي على الشرطة الاتحادية العراقية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-20T15:37:50+0000
الكويت تدين الهجوم الإرهابي على الشرطة الاتحادية العراقية

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية العراقية في صلاح الدين وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دولة الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية الاتحادية في منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين وأدى إلى مقتل وإصابة عدداً من عناصر الشرطة".

وأكدت "وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في العراق وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم ومواجهة الإرهاب".

وتقدمت الوزارة الكويتية بالتعازي إلى حكومة وشعب الجمهورية العراقية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بأن عناصر تنظيم داعش هاجموا نقاطا تابعة للفوج الرابع من اللواء 17 في الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية، في قرية المالحة التابعة لقاطع مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، وأسفر عن سقوط ست ضحايا و7 جرحى.

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